Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 primle 251,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,80 azalışla 249,20 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, cumhuriyet bin 663 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle 3 haftadır değer kazanan ve bin 348 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla bin 326 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 320-BİN 347 DOLAR ARALIĞI TAKİP EDİLECEK'

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarında tepki yükselişleri yaşanabileceğini belirterek, "Altının ons fiyatı, bu hafta yükselişlerini sürdürmekte zorlanabilir. Teknik olarak bin 320-bin 347 dolar aralığına yerleşen altının ons fiyatında bu hafta bu bant aralığını takip edeceğiz. Ons altın kendine yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

'GRAM ALTIN 250 LİRANIN ÜZERİNDE KALIRSA HEDEF 255 LİRA'

Yurt içinde dolar kuru ve ons altının fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında, 250 liranın altına sarkmaların yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildiren Memiş, "Gram altında 250 lira seviyesinin altına gerilemelerde 247-245 lira aralığını takip etmekte fayda var. Ancak 250 lira seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse yükselişlerde 255 lira seviyesini hedef olarak belirleyebilir." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA