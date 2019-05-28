Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor

Dün altının ons fiyatının yatay bir seyir izlemesine rağmen, dolar kurundaki düşüş nedeniyle yüzde 0,3 değer kaybeden gram altın, günü 250,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne sakin başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 250,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 408 lira, cumhuriyet bin 671 liradan satılıyor. Asya piyasalarında sınırlı da olsa değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle bin 283 dolar seviyesinden işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 255 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün ABD piyasalarının kapalı olmasından dolayı altının ons fiyatının sakin seyrettiğini belirterek, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde ve Euro Bölgesinde ekonomi güven endeksleri ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA