Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, günü 256,5 liradan tamamladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 254,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, cumhuriyet altını bin 706 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla bin 413 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 423 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti. Bugün yurt içinde Haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında bin 400 doların destek, bin 423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.