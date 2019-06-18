18.06.2019 10:15
Haberler»Güncel » Haber

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 254,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, cumhuriyet altını bin 696 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,46 azalışla 252,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,47 artışla 254,1 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, cumhuriyet altını bin 696 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla bin 345,90 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 343 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarının dalgalı seyirde işlemler gerçekleştireceğini belirterek, altının ons fiyatında bin 333 doların destek, bin 343 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

'250 LİRA ALTI ALIM FIRSATI SUNUYOR'

Altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasının gram altındaki değer kayıplarını sınırladığını ifade eden Memiş, gram altın fiyatının 250 lira seviyesinin altına gerilemesinin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydetti. Memiş, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kaynak: AA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:30 Van'da rüşvet operasyonunda 4 tutuklama
11:30 Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
11:30 Çubuk'ta sokak ve yön levhaları yenileniyor
11:29 30 yıl önce "uyutulan" tohumlar toprakla buluştu
11:29 Kayısı şimdi de dondurmaya girdi
11:29 Karayolu kenarında sahte bal satışına şok baskın
11:29 9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı