Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,46 azalışla 252,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,47 artışla 254,1 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, cumhuriyet altını bin 696 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla bin 345,90 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 343 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarının dalgalı seyirde işlemler gerçekleştireceğini belirterek, altının ons fiyatında bin 333 doların destek, bin 343 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

'250 LİRA ALTI ALIM FIRSATI SUNUYOR'

Altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasının gram altındaki değer kayıplarını sınırladığını ifade eden Memiş, gram altın fiyatının 250 lira seviyesinin altına gerilemesinin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydetti. Memiş, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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