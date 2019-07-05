Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,7 değer kaybeden gram altın, günü 254,6 liradan tamamladı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 255,3 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 416 lira, cumhuriyet altını bin 703 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın hafif üzerinde bin 415 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 423 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti. Bugün yurt içinde Nisan-Haziran banka eğilim anketleri, yurt dışında ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında bin 400 doların destek, bin 423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.