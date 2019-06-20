Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,19 azalışla 251,8 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,43 artışla 255,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, cumhuriyet altını bin 711 liradan satılıyor.Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan bin 393 dolara çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,47 primle bin 380 dolardan işlem görüyor.

FED FAİZLERİ SABİT BIRAKTI

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıktığını ifade ederek, Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığının vurgulandığını bildirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini ifade ettiğini bildiren analistler, Powell'ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

'GRAM ALTINDA 256 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. Bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 253 liranın destek, 256 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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