10.07.2019 09:56
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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 417 lira, cumhuriyet altını bin 708 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki hafif düşüşe rağmen altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel, gram altın günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 257,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 256,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 417 lira, cumhuriyet altını bin 708 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle bin 391 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 400 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Bugün İngiltere'de dış ticaret verilerinin, ABD'de ise toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında bin 387'nin önemli destek, bin 400 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, İngiltere, Ekonomi, Güncel

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