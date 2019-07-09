Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün altının ons fiyatında yaşanan sınırlı geri çekilmeye rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel, yüzde 1,7 değer kazanan gram altın, günü 257,4 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 256,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, cumhuriyet altını bin 722 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 393 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 400 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırdığını ve bu konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında bin 387'nin önemli destek, bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.