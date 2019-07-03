Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun alıcılı seyretmesiyle yüzde 1,78 değer kazanan gram altın, günü 255,8 liradan tamamladı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artarak 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 421 lira, cumhuriyet altını bin 723 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,5 artışla bin 426 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 438 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti. Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında bin 418 doların destek, bin 438 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.