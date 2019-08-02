Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel günü yüzde 2,7 artışla 260,3 liradan tamamladı. Dün akşam saatlerinde gelen yükselişin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8'lik azalışla 258,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, cumhuriyet altını bin 725 liradan satılıyor. Ons altın dünkü yüzde 2,4'lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla bin 438 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 450 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ons altında bin 415 doların destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, bin 450 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.