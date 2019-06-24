24.06.2019 09:54
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Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 736 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,8 primle 261,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,53 azalışla 257,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 736 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,33 primle bin 402 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 411 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD- İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, "Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında bin 397 dolar destek, bin 411 dolar ise direnç konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜŞÜŞLERDE 255 LİRA SEVİYESİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

Yurt içinde dolar kurundaki zayıf seyir ve altının ons fiyatındaki geri çekilmelerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, "Teknik olarak gram altın fiyatında 257 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 255 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.

Memiş, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya 'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
Kaynak: AA
Kapalıçarşı , Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi , Güncel

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