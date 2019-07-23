Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının ons fiyatı yatay seyrederken, dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 260,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 259,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 740 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, bin 417 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 437 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan ons altında bin 415 seviyesinin kırılması durumunda bin 400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bin 437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.