Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle, sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın günü yüzde 0,1 düşüşle 259,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi.

ONS ALTIN MAYIS 2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 739 liradan satılıyor. Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında bin 453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda bin 439 dolardan işlem görüyor.

'ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR'

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

'ONS ALTINDA BİN 458 DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 430 doların destek, bin 458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ONS ALTIN NEDİR?

Altın, platin, gümüş, elmas yakut gibi değerli taş ve madenlerin fiyatlarının hesaplanması ons birim fiyatı ile hesaplanır. Ayrıca, sabit birim fiyatları da ons birim fiyatı ile değerlendirilir. Ons'un sembolü OZ'dur ve aslen bir kütle birimidir. Dünya genelinde ons altın 31,10 gram has altın demektir. Ons altın,gram altının Türk Lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır, daha sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın hesaplanır.