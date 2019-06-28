Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 259,7 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışın hemen üzerinde 261,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 429 lira, cumhuriyet altını bin 754 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,20 artışla bin 412 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 420 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün Japonya 'da başlayacak ve 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. Özellikle zirveden küresel ekonomik görünüm ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelecek haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında bin 400 doların destek, bin 420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.