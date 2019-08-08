Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü yüzde 1,3 artışla 265,2 liradan tamamladı.

Ons altının fiyatı, dün 12 Nisan 2013'ten bu yana ilk kez bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bugün, küresel piyasalara hakim olan olumlu hava ile ons altının bin 500 seviyesinden bir miktar geri çekilmesi ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 263,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 430 lira, cumhuriyet altını bin 759 liradan satılıyor. Asya piyasalarında bin 510 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen ons altın, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla bin 498 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 506 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında bin 460 doların destek konumuna gelebileceğini, bin 506 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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