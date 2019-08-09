Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 264,3 liradan tamamladı. Bugüne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 265,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 432 lira, cumhuriyet altını bin 769 liradan satılıyor. Ons altın, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla bin 502 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 510 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 doların destek, bin 510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.