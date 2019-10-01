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Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 267,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, cumhuriyet altını bin 789 liradan satılıyor.

01.10.2019 11:40

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 2,0 azalışla 267,4 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 267,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, cumhuriyet altını bin 789 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle bin 461 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 515 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün yetkililerden gelen açıklamaların bu konudaki iyimserliği artırmasıyla altınının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtti. Demokratlar'ın Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, bugün, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları Endeksi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında bin 453 dolar seviyesinin destek, bin 515 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

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