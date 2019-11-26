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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 268,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, cumhuriyet altını da 1.791 liradan satılıyor.

26.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın hemen altında 268,5 liradan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 268,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, cumhuriyet altını da 1.791 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.455 dolarla önceki kapanış seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde iki taraftan gelen iyimser sinyallerin, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 267-273 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere veri gündemi ve ABD Merkez Bankası Üyesi Lael Brainard'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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