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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

28.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:51Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 270,3 liradan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 270,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 440 lira, cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.456 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ABD-ÇİN GELİŞMELERİNE ODAKLANDI

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Analistler, bu adımın ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havayı olumsuz etkileyebileceğini, dolayısıyla risk iştahının görece azalabileceğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 267-273 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ve tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Hong Kong, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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