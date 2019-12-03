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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 270,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor.

03.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55

Gram altın, dün dolar kuru ve ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 270,2 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 270,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 441 lira, cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yatay seyirle 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 267-273 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerle birlikte, ABD'nin Fransa'ya haksız dijital vergi gerekçesiyle tarife uygulayabileceğine yönelik haberlerin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrası veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verileri ve İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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