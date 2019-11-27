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Gram altın 271 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,6 lira seviyesinde seyrediyor.

27.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:28
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 270,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa paralel, 270,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.459,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalarının altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Gram altın 271 lira seviyelerinde

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA


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