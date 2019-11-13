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Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 271,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.

13.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:02

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak, günü 271 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 271,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 267 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlar ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin takip edileceğini kaydetti. Bugün ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ardından düzenlenecek soru-cevap bölümünün de yatırımcıların odağında olacağını söyleyen analistler, söz konusu gelişmelerin piyasalarda risk iştahını görece düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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