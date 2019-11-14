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Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından altın yeni güne yükselişle başladı

Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 271,8 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 443 lira, cumhuriyet altını da 1.812 liradan satılıyor.

14.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:11

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki artışa rağmen dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,3 değer kaybederek günü 270,1 liradan tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 271,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 443 lira, cumhuriyet altını da 1.812 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında dün başlayan kamuya açık oturumlar ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de yaptığı sunumun bugün devam edeceğini belirten analistler, Powell'ın dünkü açıklamalarından para politikasına ilişkin yeni bir sinyal alınmadığını söyledi.

Analistler, Çin'de beklentilerden düşük gelen sanayi üretimi ve Japonya'nın 3. çeyrek GSYH verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırdığını vurguladı.

'GRAM ALTINDA 267 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Bugün Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından altın yeni güne yükselişle başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel


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