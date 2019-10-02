Haberler » Ekonomi » Haber

Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 274,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını bin 827 liradan satılıyor.

02.10.2019 11:16

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,8 artışla 272,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 274,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını bin 827 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla bin 482,3 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 490 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Analistler, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında bin 460 dolar seviyesinin destek, bin 490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:26 Oppo, League of Legends'ın küresel partneri oldu
17:16 Niğde'de patates hasadı başladı
17:16 Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak
17:15 Volkswagen Manisa için ilk resmi adımı attı
17:13 Fabrika için ilk adım: Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
17:08 New York borsası düşüşle açıldı
17:01 Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek