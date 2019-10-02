Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,8 artışla 272,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 274,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını bin 827 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla bin 482,3 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 490 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Analistler, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında bin 460 dolar seviyesinin destek, bin 490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.