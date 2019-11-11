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Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.

11.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:14

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatı düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 0,4 azalışla 270,4 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 272,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 449 lira, cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.465 dolar seviyesinde seyrediyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Analistler, geçen hafta ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde anlaşmanın çok yakın olduğuna dair haberlerin altının ons fiyatını 1.456 dolar ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indirdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanması için ABD'nin tarifeleri indireceğine dair haberleri yalanladığını belirten analistler, bu açıklamanın ardından altının ons fiyatının yeni haftaya yükselişle başladığını kaydetti.

GRAM ALTINDA 270 LİRA DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bu hafta ticaret görüşmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumları ve Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.456 doların destek, 1.475 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinen analistler, gram altında ise 270 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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