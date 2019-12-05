Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 272,6 liradan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 272,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, cumhuriyet altını da 1.828 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.475 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 271-275 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.