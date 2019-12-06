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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, cumhuriyet altını da 1.817 liradan satılıyor.

06.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:07

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 273 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 272,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, cumhuriyet altını da 1.817 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 271-275 LİRA BANDINI İZLENECEK'

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında, ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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