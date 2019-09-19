Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,9 azalışla 272,6 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 273,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını bin 824 liradan satılıyor. Altının onsu ise yatay seyirle bin 494 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, tahminler doğrultusunda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz indirmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in dün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu ifade eden analistler, ABD'nin makroekonomik verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine dikkati çekti. Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterince güvercin bulunmadığını, bu yüzden emtia fiyatlarının sınırlı da olsa gerilediğini kaydetti.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de cari işlemler dengesi, Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.