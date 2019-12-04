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Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.

04.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:17Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün dolar kuru ve ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde, 273,7 liradan tamamladı. Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 448 lira, cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 1.483 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 271-275 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, ABD'de devam eden azil süreci, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini, buna paralel altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.494 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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