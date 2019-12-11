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Gram altın 274 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,7 lira seviyesinde seyrediyor.

11.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:52Gram altın 274 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,7 lira seviyesinde seyrediyor.


Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 273,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 273,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.825 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.465,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin akışının takip edildiğini belirterek, 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, son dönemde gelen makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle ABD'de faiz konusunda büyük ihtimalle "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi. Öte yandan, yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında da faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Veri gündeminde ise ABD'de hazine bütçe dengesi ve kasıma ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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