Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşılık dolar/TL'de yaşanan değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,4 artışla 276 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 275,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, cumhuriyet altını bin 837 liradan satılıyor. Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla bin 496 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER ABD, ARABİSTAN VE İRAN ÜÇLÜSÜNDE

Analistler, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün başlayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, buradan gelecek güvercin mesajların altın fiyatlarını destekleyebileceğini söyledi.

'ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da Zew endeksleri ile ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.