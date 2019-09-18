Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 275,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 274,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, cumhuriyet altını bin 843 liradan satılıyor. Altının onsu ise yatay seyirle bin 501 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın petrol tedarikinin saldırı öncesi seviyelere döndüğünü bildirmesinin jeopolitik risklerde görece azalmaya sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bugün ayrıca İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.