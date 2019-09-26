Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 2,3 azalışla 274,1 liradan tamamladı. Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 275,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, cumhuriyet altını bin 840 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklenenden daha kısa bir süre içinde sonlanabileceğini açıklamasından ardından yüzde 1,8 değer kaybetti. Altının onsu dünkü düşüşün ardından güne 0,3 yükselişle bin 507 dolardan başladı.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olarak öne çıktığını, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi desteklemeye devam edebileceğini söyledi.ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmalarında yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Harcama (GSYH), kişisel harcamalar, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.