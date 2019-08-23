Haberler» Güncel» Haber

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 277,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, cumhuriyet altını bin 848 liradan satılıyor.

23.08.2019 10:22
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan yükselişe paralel yüzde 0,6 artarak günü 277,7 liradan tamamladı. Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 277,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, cumhuriyet altını bin 848 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 496 dolardan alıcı buluyor.

'ONS ALTINDA BİN 505 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.
Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında bin 494 doların destek, bin 505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02   İsrail neden Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor?
11:02   Halk otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
11:00   Ümraniye Belediye Başkanı Yılmaz: Ümraniye de İstanbul da depreme hazır
11:00   Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başlayan anne
11:00   Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi
11:00   Kuzey Kore'den Pompeo'ya "ABD diplomasisinin inatçı zehri" nitelemesi
10:59   Demirci'nin mahallelerin yol yapım çalışması