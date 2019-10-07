Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel hafif satıcılı seyreden gram altın, haftayı 275,5 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, cumhuriyet altını bin 849 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 503 dolardan işlem görüyor.

'SURİYE SINIRINA İLİŞKİN GELİŞMELER ALTIN FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK'

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin gram altın fiyatı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri sonrası resesyon endişelerinin arttığını kaydeden analistler, ABD'de artan faiz indirimi beklentilerinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini, bu nedenle ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

'ONS ALTINDA BİN 510 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Çin ile Hong Kong arasındaki gerilimin yükselmeye devam etmesi halinde güvenli liman olarak görülen altına talebin artabileceğine dikkati çekerek, hafta boyunca Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında bin 490 doların destek, bin 510 dolar seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, gram altında 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.