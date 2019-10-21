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Gram altın 278 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor.

21.10.2019 10:20Gram altın 278 lira seviyelerinde
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 277,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 278,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.856 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.491 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bu hafta Brexit ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takvimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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