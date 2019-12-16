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Gram altın 278 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277,7 lira seviyesinde seyrediyor.

16.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:50Gram altın 278 lira seviyelerinde
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277,7 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 275,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 277,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını da 1.847 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının içeriğinin belli olmaması sebebiyle küresel piyasalarda yatırımcıların tedirgin duruşlarını koruduklarını kaydetti.
Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 278 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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