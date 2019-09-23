Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,3 artışla 279,2 liradan tamamladı. Altının gramı, haftanın ilk iş gününe artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 279,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, cumhuriyet altını bin 860 liradan satılıyor. Altının onsu ise Cuma günü yüzde 0,9 artmasının ardından haftaya 0,1 yükselişle bin 517 dolardan başladı. Altının ons fiyatı ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden gelen haberlerle Cuma günü yüzde 0,9 yükseldi.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'de tarım çiftliklerine bir gezi düzenlemesi planlanan Çin'li heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaları sonucu geziyi iptal etmesinin altın fiyatlarını artırdığını söyledi. Dünya genelinde merkez bankalarının geçen hafta toplantılarını tamamladığını ancak küresel makroekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı konuşmanın beklenenden şahin bulunmasının altının fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.