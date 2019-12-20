Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 282,7 liradan tamamladı. Üst üste 5 işlem günü yükselen altının gram fiyatı, bugün saat 11.10 itibarıyla, özellikle dolar kurundaki gerileme ile düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 281,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 278-285 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, küresel piyasalarda ticaret iyimserliği ile risk iştahının devam ettiğini bildirdi. ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi'nin, Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladığını anımsatan analistler, bu gelişmeler ile altının ons fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını bildirdi. Analistler, Trump'a yönelik azil sürecinin risk unsuru olarak piyasaların gündemini meşgul ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 278-285 liranın bandının izleneceğini kaydetti.