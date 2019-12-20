Haberler » Ekonomi » Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 281,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor.

20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:36

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 282,7 liradan tamamladı. Üst üste 5 işlem günü yükselen altının gram fiyatı, bugün saat 11.10 itibarıyla, özellikle dolar kurundaki gerileme ile düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 281,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 278-285 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, küresel piyasalarda ticaret iyimserliği ile risk iştahının devam ettiğini bildirdi. ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi'nin, Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladığını anımsatan analistler, bu gelişmeler ile altının ons fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını bildirdi. Analistler, Trump'a yönelik azil sürecinin risk unsuru olarak piyasaların gündemini meşgul ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 278-285 liranın bandının izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:30   Tohumcular Birliği Başkanı Akcan: "Türkiye'de GDO'lu tohum yok" - Ekonomi
12:18   Karaman'dan 150 ülkeye 350 milyon dolarlık ihracat - Ekonomi
12:15   Adanalı sanayicilerden TEMSA için destek talebi - Ekonomi
12:15   Elektrikte 'yenilenebilir kaynaklar' için yeni bir tarife modeli - Ekonomi
12:12   DTB Başkanı Tefenlili'den dolandırıcılık uyarısı - Ekonomi
11:51   Son dakika: Bakan Dönmez: Elektrikte yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyoruz - Ekonomi
11:29   Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira - Ekonomi
11:16   Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geliyor - Ekonomi
11:16   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:25   Emekli maaşlarına 74 ile 356 arasında zam bekleniyor - Ekonomi
20.12.2019 12:40:44