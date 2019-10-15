Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,0 artışla 284,5 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 282,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, cumhuriyet altını da bin 893 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 491 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 287 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamalara rağmen Çin tarafının anlaşmayı imzalamadan önce detaylar üzerinde biraz daha çalışmak istemesinin, müzakereleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Dün, bu yöndeki haberlere paralel görece azalan risk iştahının altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirten analistler, ticaret görüşmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 475 doların destek, bin 500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.