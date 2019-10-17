Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 281,9 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 281,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, cumhuriyet altını da bin 882 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 488 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de açıklanan perakende satış verilerinin beklenenden kötü gelmesiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısında faiz indireceğine dair beklentilerin arttığını söyledi. Faiz indirimi beklentisiyle altının ons fiyatında dün yükseliş gözlemlendiğini belirten analistler, Brexit'e ilişkin olumsuz gelişmelerin de altın fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

'GRAM ALTINDA 285 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 475 doların destek, bin 500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.