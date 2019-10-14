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Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 283,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 461 lira, cumhuriyet altını da bin 886 liradan satılıyor.

14.10.2019 10:40

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 281,6 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 283,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 461 lira, cumhuriyet altını da bin 886 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 488 dolar seviyesinde seyrediyor.

'ONS ALTINDA BİN 500 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.
Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 475 doların destek, bin 500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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