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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 287,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 469 lira, cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.

27.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:15

Gram altın, dün dolar kurunun yatay seyretmesine rağmen altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 288,3 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 287,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 469 lira, cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor. Analistler, altının ons fiyatının 1.490 doları aşmasının ardından ivme kazanan yükselişinin, yıl sonu işlemleri ile devam ettiğini belirterek, 1.515 dolar seviyesindeki önemli direncin test edildiğini söyledi. Altının ons bugün 1.514 doları görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.508 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 290 LİRA DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Bugün, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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