Haberler » Ekonomi » Gram altın 289 lira seviyelerinde - Ekonomi

Gram altın 289 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 289,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

30.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:12 Gram altın 289 lira seviyelerinde
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 289,4 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 289,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından 1.513 dolar seviyesinde dengelendi
Analistler, tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

Kapalıçarşı, Noel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:46   Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik - Ekonomi
12:45   fizy'den 2019'da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi - Ekonomi
12:43   Ticaret Bakanı Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin sayısal verileri paylaştı - Ekonomi
12:42   Altın fiyatları - Ekonomi
12:36   Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir - Ekonomi
11:49   2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi - Ekonomi
11:32   Yılbaşı öncesi kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi - Ekonomi
11:16   2020'de kamuya binlerce personel alınacak! İşte kadrolar - Ekonomi
11:14   "Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar - Ekonomi
30.12.2019 13:03:37