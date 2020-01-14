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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 292,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 479 lira, cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.

14.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:15

Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 292,1 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 479 lira, cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD-ÇİN ANLAŞMASINA ODAKLANDI

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının yarın imzalanması beklenirken, anlaşmayı imzalayacak Çinli heyet dün ABD'ye ulaştı. Ticaret anlaşması öncesi ABD, Çin'i kur manipülatörü listesinden çıkardı. Bu gelişme ile dolar/yuan paritesi, düşüş eğilimini sürdürerek 6,90'ın altına kadar geriledi. Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmelerin risk iştahını artırdığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.543 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 290-298 LİRA BANDI İZLENECEK

Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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