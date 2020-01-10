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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 293,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, cumhuriyet altını da 1.968 liradan satılıyor.

10.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16

Gram altın dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 292,5 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 293,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 482 lira, cumhuriyet altını da 1.968 liradan satılıyor. ABD ile arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azalması, emtia fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gerginliğin tırmanmasını ve uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek için İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifinde bulundu. Altının ons fiyatı iki günlük düşüşün ardından bugün yatay seyirle 1.551 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 290-298 LİRA BANDI İZLENECEK

Analistler, azalan jeopolitik ve siyasi risklerin altın fiyatlarını baskılamaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, İran, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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