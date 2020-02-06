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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 300 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 488 lira, cumhuriyet altını da 1.996 liradan satılıyor.

06.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:31

Gram altın, dün, altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 299,4 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 300 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 488 lira, cumhuriyet altını da 1.996 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.559 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 300-305 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğine dair haberlere paralel azalan risk algısıyla, görece riskli varlıklara talebin arttığını ve altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini kaydetti. Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası'nın bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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