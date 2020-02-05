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Altın tekrar yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.

05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:17

Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 299,1 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 489 lira, cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 300-305 LİRA İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesine paralel azalan risk algısının, dün altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti. Bugün yurt dışında ABD ve 'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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Altın tekrar yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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