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Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 305 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.

08.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:23

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 301,9 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 305 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor. 'ta, ABD'nin iki üssünün tarafından vurulmasının ardından Asya piyasalarında 1.611 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükselen altının ons fiyatı, ABD ve İran'dan gelen temkinli açıklamalarla 1.585-1.595 dolar bandında dengelendi.

GÖZLER ABD-İRAN GELİŞMELERİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullanırken, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşu geçici olarak durduruldu.

Analistler, İran ve Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, bugün Trump'ın konuyla ilgili yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

'GRAM ALTINDA 305 VE 307 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Yurt içinde Aralık ayı nakit bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 ve 307 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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