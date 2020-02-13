Koronavirüs altın fiyatlarını uçurdu! Çeyrek altın 500 lirayı geçti

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,2 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN 500 LİRAYI GÖRDÜ

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,4 yükselişle 304,6 liradan tamamladı. Bugüne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 306,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 501 lira, Cumhuriyet altını da 2.072 liradan satılıyor.

KORONAVİRÜS RİSK ALGISINI ARTIRIYOR

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.574 dolardan işlem görüyor. Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.

Analistler, bugün ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.